شكرى لـ أشكنازى : يجب استئناف جهود السلام بأسرع ما يمكن

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً بنظيره الإسرائيلى جابى أشكنازى، مساء أمس الأربعاء، أكد خلاله ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.





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