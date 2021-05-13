الصحة: الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا كافية لتطعيم جميع المسجلين بموقع الوزارة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه وصل إلى مطار القاهرة الدولى ثانى شحنة، والتي تعد أكبر شحنة من نوعها وصلت إلى مصر من لقاح أسترازينيكا، والتى تبلغ حجمها مليون و768 الفًا و800 جرعة، من لقاح فيروس كورونا، وهى الدفعة الثانية ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للتطعيمات، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، وذلك ضمن اتفاق لتوريد 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية إكسترا نيوز، إننا استقبلنا منذ حوالى شهر الدفعة الأولى وكانت تبلغ حوالى 854 ألفا و400 جرعة، والتي كانت أول جرعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" من لقاح "أسترازينيكا"، واليوم أستقبلنا ثانى جرعة، وبوصول تلك الشحنة سوف نستطيع أن نغطى تطعيم جميع المسجلين على موقع وزارة الصحة الإلكتروني والخاص بتلقى لقاح فيروس كورونا.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، إلى أن التوريدات التى كان من المقرر استيرادها فى شهر مايو وبدأت تتوالى، حيث إنه قبل يومين تم استقبال حوالى 900 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى، واليوم تما استقبال مليون و768 الفًا و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وباكر فى التاسعة صباحا من المقرر استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، وتتوالى الجرعات، وفى انتظار الدفعة الثالثة من لقاح "أسترازينيكا" خلال هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل على الأكثر.