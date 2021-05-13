الخارجية المصرية تدين حادث إطلاق النار بمدينة قازان الروسية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها لحادث إطلاق النار الذي وقع بمدرسة بمدينة قازان الروسية، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد، من بينهم أطفال.
وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب روسيا الاتحادية، وأسر الضحايا، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.
وتُعرب مصر عن وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الأليم.
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