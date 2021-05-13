صورة .. مواعيد صلاة العيد فى جميع المحافظات

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جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى تقام صلاة عيد الفطر المبارك فى القاهرة فى تمام الساعة الـ 5.28 دقيقة، بعد حوالى ربع ساعة من شروق شمس هذا اليوم المبارك.
كان مركز البحوث الفلكية قد أعلن مواعيد صلاة العيد وفقا لكل محافظة من محافظات مصر على اختلاف توقيتات شوق الشمس.
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