تامر مرسى : الإعداد لجزء ثانى من مسلسل هجمة مرتدة .. : "لسه الحكاية مخلصتش"

أعلن رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عمل جزء ثانى من مسلسل هجمة مرتدة، وذلك في إطار معركة الوعى التي تخوضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف تامر مرسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لسه الحكاية مخلصتش.. إلى اللقاء فى هجمة مرتدة 2".

وانتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل "هجمة مرتدة" بالإعلان عن جزء ثانى من المسلسل، بعدما أخبر رفعت المسيرى "هشام سليم" في عام 2014 معاونيه برغبته في معرفة تطورات العملية 73، ليأتى مشهد تواجد سيف العربى "احمد عز" وهو يرتدي عمامة يهودية، وظهر يؤدي صلاتهم في معبد.

احمد عز احمد عز

في حين ظهرت دينا أبو زيد وهى تترأس اجتماع وطاولة عليها رئيس حزب المستقبل، ونازلى "انجى المقدم"، ليتم كتابة انتظرونا في الجزء الثانى من هجمة مرتدة.

هند صبرى هند صبرى

وكانت شهدت الحلقة الـ 30 من مسلسل هجمة مرتدة والمذاع على شاشة قناة dmc، قيام المخابرات المصرية بالقبض علي ريكاردو ضابطا في جهة معادية لمصر، بعدما تم إحباط كافة مخططاته هو وجهازه، بداية من إحباط محاولة دخول سفينة مسلحة لقناة السويس، بالإضافة إلى تفجير بمؤتمر للقوى السياسية، والقبض على مجموعة إرهابية في سيناء، ثم تمت مبادلة ريكاردو بأكثر من مصري، بالإضافة إلى عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى"، تم تبادلهم على خليج العقبلة في ديسمبر من عام 2011.

هجمة مرتدة 2

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.