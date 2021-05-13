موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 2021 وباقي محافظات مصر اليوم الخميس Eid prayers

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عمر شويل - جدة ننشر موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 2021 Eid prayers وباقي المحافظات في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية عن مواعيد صلاة العيد اليوم الخميس الموافق لتاريخ 13 مايو 2021م، حي يتم البحث في الوقت الحالي عن إجابة التساؤل التالي (متى تبدأ صلاة عيد الفطر في مصر 2021؟)، ومن خلال ثقفني نوفر قائمة بمواعيد صلاة عيد الفطر اليوم في مصر 2021م.

وكانت قد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن أنه سيتم التعامل مع صلاة العيد اليوم نفس الإجراءات المتبعة عند أداء صلاة الجمعة وفي نفس المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع اصطحاب الأطفال للصلاة، كما أوضحت وزارة الأوقاف كيفية صلاة عيد الفطر 2021 وما حكم إقامتها في المنزل، ويمكنكم الآن الحصول على عبارات التهنئة بالعيد أو رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك لمعايدة وتهنئة الأصدقاء والأقارب اليوم.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 2021

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، وقد أكدت على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، وبناءً على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، فقد تم التأكيد على إقامة صلاة العيد بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بإقامتها في الساحات

وعدم السماح بإقامة صلاة العيد في الطرقات أو الزوايا أو المصليات أو المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة، إلى جانب ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي عند أداء صلاة العيد، وعدم فتح دورات المياه، ومن يرغب في الحصول على مواعيد صلاة عيد الفطر اليوم، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م المحافظة التوقيت م المحافظة التوقيت 1 القاهرة 5:28 صباحاً 2 الإسكندرية 5:31 صباحاً 3 بورسعيد 5:21 صباحاً 4 السويس 5:23 صباحاً 5 العريش 5:16 صباحاً 6 الطور 5:22 صباحاً 7 دمنهور 5:29 صباحاً 8 طنطا 5:27 صباحاً 9 المنصورة 5:25 صباحاً 10 الزقازيق 5:25 صباحاً 11 شلاتين 5:22 صباحاً 12 سيدي براني 5:46 صباحاً 13 الضبعة 5:37 صباحاً 14 العلمين 5:35 صباحاً 15 واحة سيوة 5:52 صباحاً 16 موط “الداخلة” 5:45 صباحاً 17 الفرافرة 5:46 صباحاً 18 البويطي 5:40 صباحاً 19 باريس 5:41 صباحاً 20 المحلة الكبرى 5:27 صباحاً 21 الحمام 5:27 صباحاً 22 نجع حمادي 5:31 صباحاً

ومن يرغب في الحصول على رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2021 لتقديم التهاني والمباركات بمناسبة العيد للأهل والأصدقاء والأحباب، أو التعرف على أوقات صلاة العيد في السعودية بكافة محافظاتها ومدنها، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 2021 وباقي المحافظات المصرية الآن يمكنه ذلك من خلال المقال.