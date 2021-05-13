/630901/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-عدد-شهداء-غزة-لـ67-بينهم-17-طفلا-وإصابة-388-آخرين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن حصيلة شهداء غزة ارتفعت إلى 67 شهيدا من بينهم 17 طفل و6 سيدات ومسن واصابة 388 مواطن آخرين بجراح مختلفة منهم 115 طفل و50 سيدة.

بيان الخارجية المصرية

ونشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميأ بشأن ما يحدث في فلسطين والاعتداء من قبل إسرائيل على القدس وعلى حي الشيخ جراح. ودعت مصر في كلمة وزير الخارجية سامح شكري، كافة الدول العربية، للتكاتف ومواجهة مخططات تغيير الوضع في القدس. وبحث الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وقال وزير الخارجية في كلمته، نجتمع اليوم في ظل أيام مباركة من شهر مبارك، غير أن لنا إخوة في القدس لم تُتح لهم الفرصة ليستشعروا نفحات الشهر الكريم لأنهم يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم وعن بيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها.

المسجد الأقصى تحول إلى ساحة حرب

وأكمل: شاهدنا كما شاهد العالم أجمع، ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية، ولقد استفز مشاعرنا جميعاً أن نرى هذه البقعة المقدسة تتحول إلى ساحة حرب على أيدي القوات الإسرائيلية، يُهان فيها المصلون العزل ويتعرضون للضرب والاعتقال، بدلاً من أن تتم حمايتهم لكي يؤدوا شعائرهم الدينية في حرية وأمان.

انتهاكات حي الشيخ جراح

وتابع سامح شكري، إنه لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند أسوار المسجد الأقصى، بل تخطتها ووصلت إلى حي الشيخ جراح الذي بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة، فالمحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس وحرمان أهلها العرب من حقوقهم، لم تكن لتمر مرور الكرام، لذا لم يكن مُستغرباً ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداها في كل جنبات العالم الحر، وينظر إليها كل عربي بفخر واعتزاز، ولعل في هذا الالتفاف وراء أهل القدس في هذه الأيام العصيبة ما ينفي تماماً أي مقولات تدعي أن الشعوب العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية، كما أن في اجتماعنا اليوم في بيت العرب، ما يدحض هذا الادعاء.