صور .. وزيرة الصحة : وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، لدعمهم الدائم لمصر فى خطتها للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بوصول هذه شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى مصر، مؤكدة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة فى التصدى للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مصر كانت قد تسلمت الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" ضمن اتفاقية "كوفاكس" فى شهر إبريل الماضى بإجمالى 854 ألف و 400 جرعة، لافتًا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التى تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقى اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وأشار مجاهد إلى وصول 500 ألف جرعة أيضًا من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية خلال الساعات القليلة المقبلة من صباح اليوم الخميس.

لقاحات كورونا فى مصر

وأضاف أن مصر سوف تتسلم 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالى لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفى لتصنيع مليونين وربع من اللقاحات.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية العام الحالى 2021، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول فى القارة الأفريقية التى تبدأ فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، أن لقاح "أسترازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 76% فى الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وتابع : "تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن متلقى لقاح "أسترازينيكا" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا من تلقى الجرعة الأولى.

وأكد حسانى استمرار عمل مراكز تلقى اللقاحات خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذى تخطى عددها 400 على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدًا بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة http://www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول الفئات المستحقة من المواطنين على لقاحات فيروس كورونا، ضمن خطة الدولة للتصدى للجائحة فى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأكد "حسانى" أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات لمواطنيها، من خلال إبرام الاتفاقيات والتعاقدات المباشرة مع الشركات المصنعة لها، مؤكدًا أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة فى التصدى لجائحة لـ "كوفيد 19" المستجد واستكمال تطعيم باقى المواطنين للوصول إلى مناعة مجتمعية تقى الشعوب من خطر الفيروس.

وأوضح حسانى أن إجمالى جرعات اللقاحات المذادة لكورونا التى استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت خمسة ملايين، لافتًا إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقى لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ مليونان و700 ألف مواطن.

ومن جانبها ثمنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الجهود التى تبذلها وزارة الصحة والسكان للتوسع فى مراكز التطعيم بجميع أنحاء الجمهورية لتيسير عملية تلقى اللقاح على المواطنين، مؤكدة أهمية التوزيع العالمى العادل للقاحات فى دول العالم وتطعيم الفئات ذات الأولوية من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعطى موافقة الاستخدام الطارئ للقاحات استنادًا إلى سلامتها وفعاليتها.

وأكد السيد جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف بمصر، أهمية تسريع وتيرة الحصول العادل على اللقاحات فى دول العالم، حيث إن وصول هذه الدفعة الثانية من اللقاحات إلى مصر من خلال اتفاقية "كوفاكس" سيساهم فى حماية المزيد من المواطنين وتمكين مصر من أن يكون لها دورًا فعّالًا فى مرحلة التعافى على صعيد المجتمعات المحلية، مؤكدًا مواصلة دعم جهود وزارة الصحة للتصدى لجائحة فيروس كورونا.