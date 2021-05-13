مصر تدين حادث إطلاق النار بمدرسة روسية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية، فى بيان لها، مساء أمس الخميس: "تتقدم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازى إلى حكومة وشعب روسيا الاتحادية، وأسر الضحايا، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين".
أضافت: "وتعرب مصر عن وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية فى هذا الظرف الأليم".
وتباينت التقارير بشأن عدد الوفيات، إلا أن مسؤولين قالوا إن 7 أطفال على الأقل لقوا حتفهم، وجرح آخرون ونقلوا الى المستشفى.
وتم اعتقال مراهق بعد الهجوم على المدرسة التى تقع على بعد حوالى 820 كيلومترا شرقى موسكو، فى جمهورية تاتارستان ذات الأغلبية المسلمة.
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