بث مباشر .. صلاة عيد الفطر من مدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقتصر على المساجد فقط، وبنفس الإجراءات الاحترازية من كورونا، والتى تُصلى بها صلاة الجمعة، مشددا على أنه لن يسمح بإقامة أى صلاة عيد فى الساحات أو الأندية أو الطرق.

ياتى هذا بسبب الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حيث شددت الحكومة على أهمية إغلاق المتنزهات أيضا والحدائق العامة.

من جانبها شددت وزارة الأوقاف على جميع المفتشين والأئمة والعاملين بأهمية تشديد الرقابة على إقامة أى تجمعات غير مصرح بها، مع الالتزام بمدة خطبة العيد بحيث لا تزيد على 10 دقائق فقط.