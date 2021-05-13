/630906/بدء-صلاة-عيد-الفطر-بمسجد-الماسة-بالعلمين-الجديدة

بدأت الصلاة بتلاوة عدد من أيات من الذكر الحكيم للقارئ أحمد تميم المراغي،صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين.

هذا ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الخميس بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتابع الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.

هذا وتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.

كما تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الإربعاء، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.

وعبر الرئيس السيسي عن امتنانه بالتهنئة من العاهل الكويتي،وهذه اللفتة الأخوية الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً للشقيقة الكويت حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرا.

كما تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للشقيقة الجزائر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.