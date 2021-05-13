سيدة تضع طفلتها الرضيعة أمامها خلال صلاة العيد بـ الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - وكان المصلون قد توافدوا على ساحة الأزهر لأداء صلاة العيد، وسط التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقتصر على المساجد فقط، وبنفس الإجراءات الاحترازية من كورونا، والتى تُصلى بها صلاة الجمعة، مشددا على أنه لن يسمح بإقامة أى صلاة عيد فى الساحات أو الأندية أو الطرق.