فيديو .. وزير الأوقاف : الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعى واجب

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو حلقة وزير الأوقاف فى برنامجه "رؤية"، والذى يذاع على التليفزيون المصرى، ويتضمن سلسلة حلقات عن فقه بناء الدول.

وأكد وزير الأوقاف خلال الحلقة أن قوة الدولة هى قوة للدين وقوة للأمة، متابعا: "وكما أكدنا رجل فقير فى دولة غنية خير من رجل غنى فى دولة فقيرة".

وشدد الوزير على أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعى لا تتحقق مصالح الشرع إلا به، لافتا إلى أن المواطنة عطاء وانتماء وليست مجرد شعارات ترفع.

وأكد على أهمية عقد المواطنة بين المواطن والدولة، مشددا على أن المواطنة لا تعرف التمييز بين الأديان، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن فقه الدولة يقوم على البناء وأن فقه الإرهاب يقوم على التخريب.

ولفت إلى أهمية الحوار بين الأمم والشعوب، وعدم الاستعلاء على الآخر، حيث إنه وسيلة التقارب بينهم، حيث قال تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".