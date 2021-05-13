صور .. الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة

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جدة - نرمين السيد - ألقى خطبة عيد الفطر المبارك الشيخ الشحات العزازى، من علماء وزارة الأوقاف، بحضور قيادات من الجيش والشرطة ورجال الدولة.
وهنأ الرئيس السيسى الأمة الإسلامية والشعب المصرى عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير فى كل بقعة من أرضيها.
وأضاف: "وفى هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كى أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه فى معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا فى جميع مناحى الحياة. كل عام وأنتم بخير".
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقتصر على المساجد فقط، وبنفس الإجراءات الاحترازية من كورونا، والتى تُصلى بها صلاة الجمعة، مشددا على أنه لن يسمح بإقامة أى صلاة عيد فى الساحات أو الأندية أو الطرق.
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