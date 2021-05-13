صور - أول صلاة عيد فى ظل كورونا من مسجد عمرو بن العاص

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جدة - نرمين السيد - كان مجلس الوزراء قد أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقتصر على المساجد فقط، وبنفس الإجراءات الاحترازية من كورونا، والتى تُصلى بها صلاة الجمعة، مشددا على أنه لن يسمح بإقامة أى صلاة عيد فى الساحات أو الأندية أو الطرق.
من جانبها شددت وزارة الأوقاف على جميع المفتشين والأئمة والعاملين بأهمية تشديد الرقابة على إقامة أى تجمعات غير مصرح بها، مع الالتزام بمدة خطبة العيد بحيث لا تزيد على 10 دقائق فقط.
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