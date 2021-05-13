انتهت صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت الخطبة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة. وكانت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بدأت بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بقراءة آيات القرآن الكريم، من سوة الإنسان تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغى. وتشهد البلاد إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، من خلال الانتشار الشرطي المتميز والكثيف في كافة المناطق لتأمين فرحة المصريين بالعيد. وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية، لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء خطبة العيد في مسجد الماسة بحضور الرئيس السيسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.