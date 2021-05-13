- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - من جانبه أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، انعقاد غرفة عمليات المديرية على مدار اليوم، لرصد أى مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء صلاة العيد.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الفطر أقيمت بنفس ضوابط صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه مع مراعاة الإجراءات الاحتازية المتمثلة فى ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، واستمرار عدم فتح دورات المياه.
وتضمنت التعليمات فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. مئات المواطنين بالإسكندرية يؤدون صلاة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.