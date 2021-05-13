صور .. مئات المواطنين بالإسكندرية يؤدون صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - من جانبه أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، انعقاد غرفة عمليات المديرية على مدار اليوم، لرصد أى مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء صلاة العيد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الفطر أقيمت بنفس ضوابط صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه مع مراعاة الإجراءات الاحتازية المتمثلة فى ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، واستمرار عدم فتح دورات المياه.

وتضمنت التعليمات فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.