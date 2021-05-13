صور - الجنس الناعم .. التزام وانضباط فى رحاب الأزهر

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقتصر على المساجد فقط، وبنفس الإجراءات الاحترازية من كورونا، والتى تُصلى بها صلاة الجمعة، مشددا على أنه لن يسمح بإقامة أى صلاة عيد فى الساحات أو الأندية أو الطرق.

وفى سياق متصل، شهدت مساجد الجمهورية التزاما من المصلين بجميع إجراءات كورونا، وسط تشديد للرقابة من مفتشى وزارة الأوقاف.