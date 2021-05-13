الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة العلمين الجديدة

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أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر

بدأت الصلاة بتلاوة عدد من أيات من الذكر الحكيم من سورة الإنسان للقارئ أحمد تميم المراغي.

رئيس مجلس النواب جوار الرئيس

ويؤدي صلاة عيد الفطرالمبارك، إلى جوار الرئيس السيسي، كل من المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة، والفريق محمد سمير رئيسس اركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتابع الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها.

وفي هذه المناسبة المباركة، انتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير.

هذا وتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم

كما تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الإربعاء، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.

كما تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.