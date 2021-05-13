/630908/بعد-صلاة-العيد-صور-محافظ-أسوان-يوزع-عيدية-على-الأطفال

وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عيدية نقدية على الأطفال خارج المسجد بعد انتهائه من أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأدى المحافظ صلاة العيد بمسجد بدر الطابية بمدينة أسوان، وتجمع الأطفال حوله فرحا بالعيدية.

القيادات الأمنية والتنفيذية حاضرة

وأدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والقيادات الأمنية والتنفيذية والأوقاف، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر الطابية بمدينة أسوان، وسط إجراءات احترازية مشددة وتنظيم مرورى.

يوم الجائزة ويوم العيد

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن اليوم يوم الجائزة ويوم العيد بعد شهر الصيام، مشيرا إلى أن المسلمين عليهم أن يواصلوا الأعمال الطيبة والأخلاق والمعاملة الحسنة مع غيرهم كما كانوا يواظبون على ذلك فى رمضان.

وقال وكيل وزارة الاوقاف فى خطبة العيد، إنه علينا ان نجعل العيد فرحة بأن نحافظ على الإجراءات الاحترازية ونساعد الدولة فى ذلك.

مجابهة كورونا في المساجد الكبرى

وفى السياق، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمجابهة إنتشار فيرس كورونا وخاصة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بـ 1900 مسجد التي يقام بها صلاة الجمعة، مع مراعاة التباعد وإرتداء الكمامات الواقية.

بالإضافة إلى غلق الساحات المفتوحة والمقابر وأماكن الترفيه للحد من التجمعات والتزاحم.

السيسي يصلي في العلمين

فيما أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر

بدأت الصلاة بتلاوة عدد من أيات من الذكر الحكيم من سورة الإنسان للقارئ أحمد تميم المراغي.

رئيس مجلس النواب جوار الرئيس

ويؤدي صلاة عيد الفطرالمبارك، إلى جوار الرئيس السيسي، كل من المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة، والفريق محمد سمير رئيسس اركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتابع الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها.