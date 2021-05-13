صحف أول أيام العيد.. الإجراءات الاحترازية والاحتفال المنضبط

من جانبها، أكدت صحيفة "الأهرام" فى افتتاحيتها تحت عنوان "العيد ... والاحتفال المنضبط " أن مصر تحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك، ولا شك أن الظروف التى يمر بها العالم حاليًا تفرض تحديات غير مسبوقة على رأسها جائحة كورونا، والتى ستخيم بظلالها الكئيبة على الاحتفال بالعيد.
ولفتت "الأهرام" إلى أن الشعب المصرى، كما هو معروف شعب يحب الفرح ويحتفى بالحياة، ومهما كانت الظروف، ينجح دائمًا فى جعل الأعياد مناسبات للسرور ونسيان المتاعب، وهذه طبيعة المصريين دائمًا، ولكن الاحتفال هذا العام مشروطًا بشروط ينبغى اتباعها، للحفاظ على أنفسنا وأرواح أحبائنا.
وأضافت أن الشرط الأساسى هو الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وعدم الاختلاط، والبعد عن الزحام والتجمع فى الأماكن الضيفة المزدحمة كالأسواق والطرقات والأندية وغيرها، وهذه الإجراءات باتت محفوظة عن ظهر قلب للصغير قبل الكبير.
وأكدت الصحيفة أن صور اكتظاظ المواطنين فى بعض الأسواق والشوارع والمحلات ووسائل المواصلات دون الاكتراث بخطر كورونا، ودون الالتزام بارتداء الكمامات خطر على الجميع، فلا يوجد أحد بمأمن من هذه الجائحة.
وطالبت بأن يكون الاحتفال منضبطًا وعاقلاً ومنطقيًا واتخاذ الحيطة والحذر حتى لا يتحول الاحتفال إلى مصدر للشقاء، مشيرة إلى أن الوضع فى البلدان التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية يدق جرس إنذار لنا، وعلينا التعلم والاستفادة من تجارة الأخرين.
وأشادت "الأهرام" بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية الجميع، ومواجهة خطر كورونا، متمنية أن يكون هناك احتفالاً منضبطًا فى كل قرانا ومدننا حتى يمر العيد بسلام وأمان وفرحة حقيقية.
وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "الجمهورية تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الفطر المبارك"، تقدمت الجمهورية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.
وأعربت الجمهورية عن أمنياتها أن تظل مصرنا شامخة قوية فى مواجهة كافة التحديات بفضل الحكمة والرؤية الثاقبة لزعيمها وتلاحم المصريين ووقوفهم صفا واحدا وراء القيادة السياسية التى تعمل بكل ثقة واخلاص على تحقيق أحلام المصريين فى التقدم والرقى والحياة الكريمة.
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