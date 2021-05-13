طقس أول أيام العيد .. استقرار حالة الجو ورياح نشطة أحيانا .. القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حارعلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويتوقع الخبراء أن يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. طقس العيد ومن المنتظر أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وتكون حالة البحرالمتوسط بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر واحد إلى 5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر و25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 33 18 الإسكندرية 27 18 وادى النطرون 28 17 طنطا 32 18 شبين الكوم 33 18 دمنهور 29 18 بلطيم 27 17 مطروح 25 15 السلوم 27 14 سيوة 34 16 بورسعيد 26 19 دمياط 27 18 الزقازيق 33 18 المنصورة 32 17 الاسماعيلية 33 18 السويس 33 19 العريش 28 18 رفح 27 17 رأس سدر 33 21 نخل 32 15 نويبع 33 22 طابا 32 19 كاترين 32 16 الطور 34 22 شرم الشيخ 35 26 الغردقة 36 25 مرسى علم 36 25 الفيوم 33 19 بنى سويف 33 20 المنيا 34 22 أسيوط 35 23 سوهاج 35 23 قنا 36 24 الأقصر 37 24 أسوان 37 25 ادفو 38 25 أبوسمبل 38 24 الوادى الجديد 36 18 حلايب 32 25 شلاتين 33 24

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