صور - أول صلاة عيد فى ظل كورونا .. أهالى عين شمس سعادة والتزام

جدة - نرمين السيد - والتقطت عدسة "دوت الخليج" الفرحة التى كست وجوه الكبار والصغار فى المنطقة، وسط ترديدات تكبيرات العيد. جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقتصر على المساجد فقط، وبنفس الإجراءات الاحترازية من كورونا، والتى تُصلى بها صلاة الجمعة، مشددا على أنه لن يسمح بإقامة أى صلاة عيد فى الساحات أو الأندية أو الطرق.



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