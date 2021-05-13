الرى: إزالة 62 ألف حالة تعد على نهر النيل بمحافظات الجمهورية

ورصدت أجهزة الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافيتريا، وعلى الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة، إلا أن المخالف استجاب على الفور وقام بإزالة المخالفة بمعرفته، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وعلى الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إدارة حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها بمعرفته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
ورُصد قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، وقد سبق القبض عليه وإزالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة العسكرية وخروجه بكفالة ٥ مليون جنيه، إلا أن المخالف حاول استغلال فتره أجازه العيد لإعادة المخالفة، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدى فى الحال ، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.
وفى محافظة المنيا؛ رُصد مجموعة من سيارات النقل التى تقوم بردم بعض أراضى طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة مرور المنيا وشرطة المسطحات المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير عدد ٤٠ محضر مخالفة وقرار إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، وقد قام المتعدين بتدبير المعدات اللازمة لرفع الردم حيث بدأت عملية إزالة التعدى وسيتم نهو الإزالة خلال إجازة العيد.
وأسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يقرب من 62 ألف حالة تعد حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانى سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه، ويجدر الإشارة إلى أنه لو لم تقم الدولة المصرية بإطلاق تلك الحمله لكانت التعديات على جانبى المجرى تمثل غابه اسمنتيه للمتعدين، مؤكداً أن المتابعه والتصدى والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكافة المخالفين وتقليص الفجوه بين المزال والمحرر.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة ماضية فى التصدى لكافه أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذى تتخذها أجهزة الوزارة هى رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأى مخالفة على نهر النيل.
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