جدة - نرمين السيد - وتأتى جولة محافظ القاهرة فى إطار التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا خلال عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القاهرة يتفقد إغلاق الحديقة الدولية بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.