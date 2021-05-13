محافظ الجيزة يوجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الجيزة، أحمد راشد، بأنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة المحافظة للدرجة القصوى وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والتى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.





ووجَّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات والتزام المحال والمقاهى بالقرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، واستمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين حفاظاً على سلامتهم. وشدَّد المحافظ على كافة القيادات بضرورة النزول للشارع ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء والتعديات ومنع كافة أنواع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.

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