صور.. «دوت الخليج» ترصد مظاهر احتفال المصريين بأول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - رصدت عدسة «دوت الخليج» مظاهر احتفال المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك والذى شهد إغلاق الحدائق العامة والكورنيش ودور السينما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال إجازة الأعياد.





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