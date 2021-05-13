حياة كريمة.. تبطين الترع الطريق لتنمية الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - وقد تحولت المبادرة إلى مشروع قومى هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".

وتعد وزارة الموارد المائية والرى إحدى الجهات الحكومية، التى لها ارتباط بالفلاح المصرى بشكل كبير، فهى المسئولة عن توصيل مياه الرى إلى الزراعات عبر شبكة ترع متشعبة على أرض مصر، تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، فضلا عن تصريف المياه الزائدة عن رى أراضيه، عبر شبكة أخرى من المصارف، تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر، لتصل أطوال شبكات الترع والمصارف فى الجمهورية لنحو 55 ألف كيلومتر.

ومن ضمن مشروعات المبادرة، والذى يعد مشروعًا قوميًّا، مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتى تمتد لآلاف الكيلومترات فى الريف المصرى فى قرى محافظات مصر المختلفة، والذى تكمن أهميته فى رفع كفاءة الترع، والتى عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائى مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، إنه من المفترض أن تنتهى المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ فى المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الرى أن هناك شقين فى المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية.. لافتا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضى الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الرى الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.

وأشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

بدوره، أكد المهندس محمود السعدى، المشرف على المشروع القومى لتأهيل الترع أنه جارى العمل على تأهيل 7 آلاف كيلو متر طولى خلال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع؛ لافتًا إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 1700 كيلومتر فى عدة محافظات من إجمالى مساحة الترع على مستوى الجمهورية التى تبلغ 33 ألف كيلو متر.

وقال السعدى، فى تصريحات صحفية، إن القيادة السياسية تولى مشروع تأهيل الترع اهتماما كبيرا .. مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين الترع فى يونيو 2022.

وأضاف أنه يتم العمل حاليا فى 20 محافظة فى وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عدد العمليات التى تتم 530 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 5.680 كيلو مترًا.

وأوضح السعدى أنه تم إلى الآن توفير اعتمادات مالية لتأهيل 2.540 كيلو مترا أخرى موزعين على 138 عملية.. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى حوالى 18 مليار جنيه.

والمشروع القومى لتأهيل الترع ينفذ كأحد المشروعات الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، بهدف الحفاظ عليها من التلوث، ويدخل ذلك كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، بهدف توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، والتى يأتى على رأسها قطاع الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، بما يوفر حياة آمنة للمزارعين، ورى مزروعاتهم دون تأخير.

وقد عانت الترع خلال السنوات الماضية من حدوث اتساع فى المجرى المائى، ما يؤدى لانخفاض المنسوب وتسرب المزيد من المياه، بالإضافة إلى تعدى بعض المواطنين على الترع بإلقاء المخلفات فى مياهها، ما انعكس سلبا على نوعية المياه فى الترع.

وقد دفعت هذه التحديات وزارة الرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع، بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة، فى إطار توفير بيئة نظيفة آمنة، للمواطنين فى الريف.