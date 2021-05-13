صور.. مظاهر احتفالات العيد بالدراجات البخارية أمام جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن رئيس الوزراء كان قد أصدر عدة قرارات خاصة بعيد الفطر كان على رأسها، غلق المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين، كذلك أعلن غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة فى العيد.

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