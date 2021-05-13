وزير النقل: تشغيل برج إشارات أتوماتيكى بين شبرا وقليوب

وأوضح الوزير، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن المشروع يتكون من 19 برجًا رئيسيًّا و15 برجا ثانويًا و 80 مزلقانًا، وتم حتى الآن دخول عدد 13 برجًا رئيسيا الخدمة وهى، قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاى البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدى جابر- شبرا و12 برجًا ثانويا و67 مزلقانًا، لافتا إلى أن برج إشارات شبرا يتحكم فى عدد 61 سيمافور ضوئى وعدد 35 موتور تحويلة.
وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
وأوضح أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالى أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية؛ ومن المقرر انتهاء المشروع فى نهاية ديسمبر 2021.
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