محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ، خلال جولته بالمنطقة عقب تطويرها، أن أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة تأتى بالتوازى مع أعمال تطوير العمارات السكنية بما يحقق الشكل الحضارى لها، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت إعادة هيكلة ورفع كفاءة من خلال إعادة دهان واجهات العمارات السكنية، وتطوير نوازل الصرف الصحى، وتجميل المنطقة من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الإضاءة، بالإضافة لمبادرات تعديل السلوك للحفاظ على ما جرى إنجازه من أعمال تطوير بالمشاركة مع مؤسسة مشكاة نور.

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