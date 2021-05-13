صور.. محافظ القاهرة يتفقد ممشى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، ممشى أهل مصر، وذلك خلال جولة تفقدية شملت الحديقة الدولية بمدينة نصر، للتأكد من إغلاقها التزامًا بقرار مجلس الوزراء بإغلاق الحدائق والمنتزهات خلال عيد الفطر.





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