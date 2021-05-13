صور.. روائع مآذن القاهرة من أعلى مأذنة مسجد الأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - رصد موقع «دوت الخليج» روعة وجمال مآذن القاهرة القديمة ومعالمها من أعلى مأذنة مسجد الجامع الأزهر الشريف.



جدة - نرمين السيد - رصد موقع «دوت الخليج» روعة وجمال مآذن القاهرة القديمة ومعالمها من أعلى مأذنة مسجد الجامع الأزهر الشريف. وتتميز القاهرة على امتداد أكثر من 1000 عام بالمساجد والمآذن والقباب التى ليس لها نظير فى أى مكان فى العالم.

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