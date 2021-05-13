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أول صور للطائرة الناقلة لدفعة لقاح كورونا القادمة من الصين بعد قليل

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يستقبل مطار القاهرة بعد قليل اليوم الخميس دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى بواقع 500 ألف جرعة. 

 

 

وينشر"دوت الخليج " أول صور للطائرة التى تحمل اللقاح قبل وصولها الأجواء المصرية.

 

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن الجرعة تصل على متن إحدى طائرات الناقل الوطنى المصرى القادمة من العاصمة الصينية بكين، الرحلة رقم 3002 من طوار بوينج 787 .

 

 

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمى للوزارة قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوفرة فى اللقاحات ستجعل القدرة على التوسع في التطعيمات أكبر داعيا جميع المواطنين للتسجيل للحصول علي اللقاح مؤكدا مأمونيتة وفاعليته الكاملة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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