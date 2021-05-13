صور.. التعليم العالى: الرئيس يمنح «العيدية» لأسر شهداء الجيش الأبيض

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وزار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء جامعات (القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، عين شمس، حلوان، بنى سويف، سوهاج، طنطا، الزقازيق، المنصورة، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، الأزهر) أسر الشهداء بمنازلهم، وتسليمهم هدايا الرئيس إليهم؛ تقديرًا منه لشهداء القطاع الطبى من الجيش الأبيض.
ونقل الدكتور خالد عبدالغفار والسادة رؤساء الجامعات رسالة شكر وتقدير من السيد الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية، أكدوا من خلالها "أن كافة الشهداء الأبطال سيظلوا فى عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها".
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن تقدير الدولة لأبطال الجيش الأبيض من قطاع المستشفيات الجامعية (الذى يضم 115 مستشفى جامعى يتردد عليها سنويا أكثر من 20 مليون مواطن سنويًّا) ينشدون الخدمات الطبية والعلاجية، من بينها 30 مستشفى جامعى للعزل تقدم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بمصابى فيروس كورونا المستجد، فإنه يدفع لاستمرار العمل بكل إخلاص فى مواجهة هذه الجائحة العالمية، كما يدعم قدرات القطاع الصحى فى تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى.
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