صور.. التعليم العالى: الرئيس يمنح «العيدية» لأسر شهداء الجيش الأبيض

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى هدية لأسر شهداء القطاع الطبى فى المستشفيات الجامعية وشملت سجادة رُسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالى، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وكحك عيد الفطر المبارك، وذلك تقديرًا من الرئيس لشهداء القطاع الطبى، وتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعملون ليلًا ونهارًا ويؤدون دورهم بكل تفانٍ وإخلاص، ويضحون بأرواحهم فداء لملايين المصريين.





وزار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء جامعات (القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، عين شمس، حلوان، بنى سويف، سوهاج، طنطا، الزقازيق، المنصورة، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، الأزهر) أسر الشهداء بمنازلهم، وتسليمهم هدايا الرئيس إليهم؛ تقديرًا منه لشهداء القطاع الطبى من الجيش الأبيض.

ونقل الدكتور خالد عبدالغفار والسادة رؤساء الجامعات رسالة شكر وتقدير من السيد الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية، أكدوا من خلالها "أن كافة الشهداء الأبطال سيظلوا فى عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها".

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن تقدير الدولة لأبطال الجيش الأبيض من قطاع المستشفيات الجامعية (الذى يضم 115 مستشفى جامعى يتردد عليها سنويا أكثر من 20 مليون مواطن سنويًّا) ينشدون الخدمات الطبية والعلاجية، من بينها 30 مستشفى جامعى للعزل تقدم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بمصابى فيروس كورونا المستجد، فإنه يدفع لاستمرار العمل بكل إخلاص فى مواجهة هذه الجائحة العالمية، كما يدعم قدرات القطاع الصحى فى تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى.