المحافظون يؤدون صلاة عيد الفطر وسط إجراءات وقائية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أدى المحافظون، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك وسط إجراءات احترازية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا"، داخل المساجد التى حددتها وزارة الأوقاف ومنع الصلاة فى الساحات فى ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المواطنين.





ففى البحيرة، أدى المحافظ هشام آمنة صلاة عيد الفطر، بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، حيث تناولت خطبة العيد فضل الثواب الكبير الذى أعده الله عز وجل للصائمين ليتوج كل صائم عمله وقيامه وصيامه فى رمضان بالفرحة بالعيد، وأهمية إطعام الطعام وإفشاء السلام ،وقيام الليل وصلة الارحام ، مؤكداً على أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

وفى شمال سيناء، أدى المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المدينة الشبابية الدولية بالعريش وسط إجراءات احترازية.

وأعلن المحافظ عن توافر كافة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد ، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أية شكوى.

وفى قنا، أدى المحافظ أشرف الداودى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، حيث هنأ المحافظ المواطنين بالعيد متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب قنا، مشددا على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه، ومطالبا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وشهدت كافة المساجد التى تم أداء الصلاة بها حملات تعقيم وتطهير ووضع علامات إرشادية بأماكن الصلاة وتحديد التباعد الاجتماعى بين المصلين وكذا التوعية بأهمية ارتداء الكمامات والحضور بمصلى شخصى ومراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وفى الفيوم، أدى المحافظ أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، صلاة العيد بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الأوقاف.

وتناولت خطبة العيد، ضرورة ترشيد الزيارات الإجتماعية بين المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل، للحفاظ على أنفسنا وأهالينا، مشيراً الى أهمية الصدقات، ونشر روح التسامح بين جميع طوائف الشعب.

وتبادل المحافظ التهنىٔة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشداً باتباع الإجراءات الاحترازية والوقاىٔية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.