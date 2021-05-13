الإسكان تنشر فيديو لأبراج المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - ​صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور الخامس، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة.





وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة "cscec" الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورًا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح الوزير، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

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