شاهد.. أول صور للطائرة الناقلة لدفعة لقاح كورونا القادمة من الصين

يستقبل مطار القاهرة بعد قليل اليوم الخميس دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى بواقع 500 ألف جرعة. وينشر"صوت الأمة " أول صور للطائرة التى تحمل اللقاح قبل وصولها الأجواء المصرية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الجرعة تصل على متن إحدى طائرات الناقل الوطنى المصرى القادمة من العاصمة الصينية بكين، الرحلة رقم 3002 من طوار بوينج 787.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمى للوزارة قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوفرة فى اللقاحات ستجعل القدرة على التوسع في التطعيمات أكبر داعيا جميع المواطنين للتسجيل للحصول علي اللقاح مؤكدا مأمونيتة وفاعليته الكاملة .