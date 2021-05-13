قبل موقعة دوري الأبطال.. الأهلي يتفوق على صن داونز بـ7 ملايين يورو

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقى فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يدافع الفريق الأحمر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية، وتمنى جماهيره النفس بإضافة النجمة العاشرة على القميص الأحمر.

وتغلب الأهلى على صن داونز فى فارق القيمة التسويقية لقائمة الفريق، حيث بلغت قيمة قائمة الأهلى 25 مليون ونصف يورو، بينما بلغت قيمة قائمة صن داونز 18 مليون و900 ألف يورو. وتصدر محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أغلى لاعب فى قائمة الفريق الأحمر بقيمة تسويقية بلغت 2.5 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يعتبر ثيمبا زواني لاعب صن داونز، هو أغلى لاعب في قائمة صن داونز، بقيمة تسويقية وصلت مليون و300 ألف يورو. ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة صن داونز المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد السبت، في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلي اليوم بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة أمس حيث تدرب الفريق عصر الثلاثاء ويواصل اليوم الاستعداد للمباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة.

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مواصلة الاعتماد على ثنائي خط الدفاع رامي ربيعة وبدر بانون في مباراة صن داونز. ويمتلك الأهلي الثلاثي، رامي ربيعة ، بدر بانون وياسر إبراهيم في خط الدفاع ومعهم أيمن أشرف لكن الأخير يُشارك في الجبهة اليسرى لغياب على معلول منذ فترة للإصابة.

ودفع موسيماني بالثنائى ربيعة وبانون فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله. وتتجه النية لدى موسميانى لمواصلة الدفاع بنفس الثنائى (ربيعة وبانون) فى خط الدفاع أمام صن داونز فى المباراة التى ستقام السبت المقبل فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم استعداداً للمباراة الأفريقية المرتقبة التى تأتي قبل أسبوع من لقاء العودة المقرر لها 22 مايو الجاري بجنوب أفريقيا.