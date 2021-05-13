/630909/موعد-مباراة-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-اليوم-والقنوات-الناقلة

يحل فريق ليفربول، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا اليوم الخميس، على خصمه اللدود مانشستر يونايتد، على ملعب الأولد ترافورد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين.

وكان من المفترض إقامة تلك المباراة يوم الأحد من الأسبوع الماضي، ولكن اقتحام جماهير مانشستر يونايتد لملعب المباراة أدى إلى تأجيلها.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

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