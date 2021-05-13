/630910/اليوم-ريال-مدريد-يصطدم-بـغرناطة-في-صراع-الصدارة-على-الدوري-الإسباني

يدخل فريق ريال مدريد اختبارا جديدا عندما يلتقي نظيره غرناطة، فى العاشرة مساء. اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدورى الإسبانى،

ويسعى ريال مدريد للفوز لمواصلة مطاردة أتليتكو مدريد على لقب الدورى، وتقليص الفارق إلى نقطتين، بينما يريد غرناطة الفوز ويأمل فى تعثر المنافسين، للتأهل إلى بطولة الدورى الأوروبى. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 75 نقطة، فيما يأتى غرناطة عاشرا برصيد 45 نقطة. وسيُقام اللقاء على ملعب نويفو لوس كارمينس، فى العاشرة مساء. وستُذاع المباراة بشكل حصرى على قناة beIN SPORTS HD1.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. ريال مدريد يصطدم بـ«غرناطة» في صراع الصدارة على الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.