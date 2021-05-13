يحمي من جميع المتغيرات.. معهد أمريكي يطور لقاحًا جديدًا ضد كورونا

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توصل علماء أمريكيون إلى لقاح جديد لفيروس كورونا قد يساعد الأفراد على البقاء فى مأمن من فيروس كورونا وطفراته، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

لقاح جديد لفيروس كورونا

وقال الموقع إن العلماء طوروا لقاحًا جديدًا محتملاً أثبت فاعليته ضد فيروس كورونا الأصلى ومتغيراته فى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وأضاف الموقع اجتاحت الموجة الثانية الشرسة من فيروس كورونا الهند، ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا انهارت البنية التحتية الطبية، حيث تشهد البلاد ندرة هائلة فى الأسرة والأكسجين.

أكبر معركة للرعاية الصحية

وتم إدخال لقاحات كورونا فى الهند قبل بضعة أشهر، وبحسب التقارير فهناك نقص فى اللقاحات أيضًا، فى الوقت الذى تخوض فيه البلاد أكبر معركة للرعاية الصحية، وذكرت الدراسة التى نُشرت فى مجلة Nature أن اللقاح الجديد المسمى لقاح فيروس كورونا الشامل، كان فعالًا فى حماية القرود والفئران.

كيف يعمل لقاح كورونا الجديد؟

يؤدى لقاح فيروس كورونا الشامل إلى تحييد الأجسام المضادة عبر جسيم نانوى "صغير جدا"، وتتكون الجسيمات النانوية من جزء فيروس كورونا الذى يسمح لها بالارتباط بمستقبلات خلايا الجسم، وتتم صياغتها باستخدام مادة تقوية كيميائية تسمى مادة مساعدة، وذكر الباحثون أيضًا أن لقاح الجسيمات النانوية، فى القرود، منع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%.

كما تسبب اللقاح الجديد فى ظهور مستويات معادلة أعلى بشكل ملحوظ فى الحيوانات مقارنة بمنصات اللقاح الحالية أو العدوى الطبيعية لدى البشر.

وقال كبير المؤلفين بارتون هاينز، مدير معهد ديوك للقاحات البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية: "لقد بدأنا هذا العمل فى الربيع الماضى على أساس أنه مثل جميع الفيروسات، ستحدث الطفرات في فيروس كورونا.

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة على تقنية mRNA كانت قيد التطوير بالفعل، لذلك كنا نبحث عن طرق للحفاظ على فعاليتها بمجرد ظهور تلك المتغيرات، "هذا النهج لم يحمى من فيروس كورونا فحسب، لكن تحييد المتغيرات المثيرة للقلق التي نشأت في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل"

مرض الجهاز التنفسي

وأضاف هاينز أن الأجسام المضادة المستحدثة تفاعلت مع مجموعة كبيرة من فيروسات كورونا.

وقال الموقع اعتمد الفريق على دراسات سابقة شملت سارس، وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، ووجدوا أن شخصًا مصابًا بمرض سارس طور أجسامًا مضادة قادرة على تحييد فيروسات كورونا المتعددة، ما يشير إلى أن فيروس كورونا الشامل قد يكون ممكنًا.

إيطاليا توفر لقاح كورونا فى الصيدليات

وفي سياق آخر، تبدأ أكثر من 11 ألف صيدلية فى جميع أنحاء إيطاليا فى تطعيم الأشخاص الذين تترلوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ضد فيروس كورونا اعتبارا من يونيو المقبل، حسبما أعلن ماركو كوسولو، رئيس غرفة قطاع الصيادلة Federfarma.

وقال كوسولو في مقابلة مع صحيفة "كورييري" الإيطالية: "انضمت حوالي 11400 صيدلية ، نصف عدد الصيدليات المسجلة ، إلى البرنامج وأكمل أكثر من 25 ألفًا بالفعل الدورة التدريبية".

وفقًا لكوسولو، ستوفر المتاجر بعض اللقاحات الأسهل فى إدارتها من وجهة نظر لوجستية، للأشخاص الذين يقومون بالحجز بشكل فردى"، مضيفا "كل من يريد التطعيم يمكنه التوجه مباشرة إلى الصيدلية وطلب موعد".