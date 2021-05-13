شاهد.. كيف احتفل نجوم الكرة مع أسرهم بـ«عيد الفطر» ؟

/630912/شاهد-كيف-احتفل-نجوم-الكرة-مع-أسرهم-بـعيد-الفطر

احتفل عدد من لاعبي ونجوم الكرة المصرية، بعيد الفطر المبارك على طريقتهم الخاصة، وحرص معظهم على توجيه التهنئة لجماهيرهم، برفقة أسرهم، عقب أداء صلاة العيد .

وظهر أكثر من لاعب على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور خاصة يرتدي خلالها «الجلباب»، ويظهر في بعضها عدد من أسر هؤلاء اللاعبين.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أحمد حسن عميد لاعبي العالم السابق، وقائد المنتخب الوطني، والذي نشر صورته على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب عليها "عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم طيبين".

ونشر محمود متولى مدافع الأهلى صورته بالجلابية عبر حسابه على إنستجرام وعلق "عيد سعيد".

كما نشر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مع أولاده ووالده وشقيقه وعلق "عيد فطر مبارك كل عام وأنتم بخير".

وكذلك الحال بالنسبة لأحمد حجازى نجم نادي اتحاد جدة السعودى، والذي نشر صورة برفقة زوجته ونجليه عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق عليها قائلا "عيد مبارك و كل عام و كل الأمة الإسلامية والعربية بخير".