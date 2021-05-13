/630913/اللقاح-في-الصيدلية-حملة-تلقيح-وطنية-ضد-كورونا-في-إيطاليا

تبدأ أكثر من 11 ألف صيدلية فى جميع أنحاء إيطاليا، فى تطعيم الأشخاص الذين تترلوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ضد فيروس كورونا اعتبارا من يونيو.

وأعلن ماركو كوسولو، رئيس غرفة قطاع الصيادلة، في مقابلة مع صحيفة "كورييري" الإيطالية: "انضمت حوالي 11400 صيدلية، نصف عدد الصيدليات المسجلة، إلى البرنامج وأكمل أكثر من 25 ألفًا بالفعل الدورة التدريبية".

الحجز من الصيدلية

وفقًا لكوسولو، ستوفر المتاجر بعض اللقاحات الأسهل فى إدارتها من وجهة نظر لوجستية، للأشخاص الذين يقومون بالحجز بشكل فردى".

مضيفا "كل من يريد التطعيم يمكنه التوجه مباشرة إلى الصيدلية وطلب موعد".

وأضاف كوسولو: "يمكن إجراء التطعيم داخل المبنى أو خارجه ، في شرفات المراقبة المعدة لهذا الغرض ، مثل تلك التي يتعين على بعض الصيدليات حاليًا اختبارها بحثًا عن فيروس كورونا.

وتتمثل فكرة الصيدليات في إعطاء "20 إلى 30 لقاحًا يوميًا لكل موقع".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا بدأت حملة تلقيح وطنية في 27 ديسمبر، حيث تلقى 7.725.554 شخصًا بالفعل دورة التحصين الكاملة ، وهو ما يعادل 13.04٪ من سكان البلاد.

معهد أمريكي يطور لقاحًا جديدًا ضد كورونا

وفي سياق آخر، توصل علماء أمريكيون إلى لقاح جديد لفيروس كورونا قد يساعد الأفراد على البقاء فى مأمن من فيروس كورونا وطفراته، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

لقاح جديد لفيروس كورونا

وقال الموقع إن العلماء طوروا لقاحًا جديدًا محتملاً أثبت فاعليته ضد فيروس كورونا الأصلى ومتغيراته فى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وأضاف الموقع اجتاحت الموجة الثانية الشرسة من فيروس كورونا الهند، ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا انهارت البنية التحتية الطبية، حيث تشهد البلاد ندرة هائلة فى الأسرة والأكسجين.

كيف يعمل لقاح كورونا الجديد؟

يؤدى لقاح فيروس كورونا الشامل إلى تحييد الأجسام المضادة عبر جسيم نانوى "صغير جدا"، وتتكون الجسيمات النانوية من جزء فيروس كورونا الذى يسمح لها بالارتباط بمستقبلات خلايا الجسم، وتتم صياغتها باستخدام مادة تقوية كيميائية تسمى مادة مساعدة، وذكر الباحثون أيضًا أن لقاح الجسيمات النانوية، فى القرود، منع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%.

كورونا في مصر

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأطقم الطبية على تلقى لقاحات فيروس كورونا، مضيفا أنه تم إعطاء لقاحات فيروس كورونا لمرضى الغسيل الكلوى ومرضى القلب فى المساجد والكنائس والأديرة ودور المسنين على مستوى الجمهورية، لحمايتهم وتيسيرًا عليهم وذلك بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى تخصيص أكبر مركز لتلقى اللقاحات بأرض المعارض بمدينة نصر، كما سيتم تخصيص مراكز أخرى بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى تمركزات لسيارات قوافل تلقى اللقاح تباعًا، وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج ووصول شحنات أخرى من اللقاحات.