/630914/أهل-فلسطين-يحتفلون-بالعيد-رغم-أنف-إسرائيل-100-ألف-بالمسجد-الأقصى

أدى حوالي 100 ألف مصلٍ اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اشتراط دخول كبار السن فقط

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المصلين قدموا من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

أبعدوا عن المسجد الأقصى

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

فرحة بالعيد رغم المعاناة

وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم "إن الشعب الفلسطيني سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد".

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48.

حملة اعتقالات غير مسبوقة

فيما شنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، حملة اعتقالات غير مسبوقة في البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام الـ1948، طالت 374 فلسطينيا، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها، تنديدا بالعدوان المتواصل بحق أبناء الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن هذه الاعتقالات تأتي عقب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة في المدن الساحلية ( يافا، وحيفا، وعكا، واللد، والرملة)، وكذلك الاعتداءات على الذين تواجدوا في طبريا، وبئر السبع، وبات يام، والخضيرة.

مواجهات ليلية

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وعناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين تمادوا في قمع الوقفات والمظاهرات الاحتجاجات في البلدات الفلسطينية الرافضة لهجمات قطعان المستوطنين.

استشهاد مجموعة من الفلسطينيين

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مجموعة من الفلسطينيين جراء استنشاقهم غازا ساما بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة.