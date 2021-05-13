/630915/مظاهرة-حاشدة-في-فيينا-تضامنا-مع-الفلسطينيين-ضد-ممارسات-الاحتلال

تظاهر المئات من أبناء الجاليات العربية في النمسا، الأربعاء، بوسط العاصمة فيينا تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وغزة وتضامنا مع سكان حي الشيخ جراح.

رفع العلم الفلسطيني بالمظاهرات وقام المتظاهرون برفع الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، مرددين عبارات تحيي صمود الشعب الفلسطيني بكافة طوائفه وتمسكه بالوحدة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية واستبساله للدفاع عن القدس الشريف . هذا وشهدت المظاهرة تكثيفا أمنيا من الشرطة النمساوية وتقدمها رموز الجالية الفلسطينية في النمسا إلى جانب حضور قوي من مختلف الجاليات العربية وجابت بعد ذلك مسيرة حاشدة عدة شوارع رئيسية في وسط فيينا.

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