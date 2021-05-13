صور.. وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة ويوزِّع كعك العيد

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3 للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات و الإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية فى ظل جائحة كورونا و كذا تفقد حركة المهبط ومتابعة منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات ومكتب مبيعات مصر للطيران و الأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال، ثم أعقبها بزيارة لبرج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل وكذا زيارة مركز العمليات المتكامل التابع لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية جدول تشغيل الرحلات.
وخلال الجولة ألتقى وزير الطيران بعدد من العاملين بالمطار ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحى وغيرها من الجهات العاملة بالمطار وهنأهم بعيد الفطر، مشيدًا بدورهم المشرف وتواجدهم فى مواقع عملهم أول أيام العيد والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار ،كما شدد الطيار محمد منار على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات وكافة المبانى والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع و وجه سيادته بتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات امام المسافرين وتقديم خدمات متميزة الى جميع العملاء.
والتقى وزير الطيران بعدد من المسافرين و هنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك و إستمع إلى أرائهم و مدى رضاءهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمطار و على متن الطائرات.
وفى نهاية الجولة وجه الطيار محمد منار التهنئة لكافة العاملين بقطاع الطيران المدنى متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح من أجل إستكمال مسيرة التنمية بقطاع الطيران المدنى المصرى وتقديم خدمة تليق بضيوف جمهورية مصر العربية.
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