إنفوجراف- حياة كريمة.. منجزات تبطين الترع لتنمية الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - وقد تحولت المبادرة إلى مشروع قومى هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".

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