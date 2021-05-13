مراقب مباراة القمة: لهذا السبب تم إيقاف شيكابالا

كشف ياسر عبد العظيم مراقب مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة بالدورى فى تقريره الذى سلمه لاتحاد الكرة أسباب إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك مباراتين، مؤكدا أن شيكا هو من استفز الحاضرين فى المدرجات عند خروجه من الملعب، مضيفا أن شيكابالا استفز الحاضرين بعدما أشار لحذائه عدة مرات أثناء تبديله.

وأضاف المراقب فى تقريره أنه بعد إشارة شيكابالا قال أحد مشجعى الأهلى: "هو بيعملنا إحنا كده طب وحدوووه"، وقال شخص آخر: "الله يرحمه".

تابع عبد العظيم أنه لو كان شيكابالا فعل هذا التصرف مرة واحدة كان يمكن التغاضى عنه لكنه أشار لحذائه 3 مرات فى مسافة مترين تقريبا ما يعنى أنها مقصودة.

وكان عمرو الدرديرى المتحدث الرسمى لللزمالك، قد أكد، فى تصريحات لقناة النادى الرسمية، أن القرارات والعقوبات الصادرة من اتحاد الكرة كان هدفها عمل توازن بين الأهلى والزمالك ـ من وجهة نظره ـ ، وقال الدرديرى: إذا كان ما شاهدته من مراقب المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح إذا نحن أمام كارثة والمراقب غير محايد.

وأضاف المتحدث الرسمى للزمالك أن شيكابالا له عذر شديد للغاية لأنه يتعرض للتنمر منذ 20 عاما، مشيراً إلى أنه فى المباريات الأوروبية يتم إلغاء المباراة إذا حدث تنمر.

وواصل: شيكابالا اتفق على رفع قضية دولية عن طريق مجموعة من المحامين من أسوان والنوبة، وصلنا لمرحلة طفح الكيل والنادى يسانده فى موقفه وسيتم الانتهاء من الأمر خلال ساعات.

وقررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادى الزمالك لنزول الجهاز الفنى وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعى من الجهاز الفنى، وإيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى.