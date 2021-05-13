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مقتل وإصابة 8 في حريق في مطعم بالسعودية «صور»

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قالت هيئة الدفاع المدني السعودية إنه نشب حريقا أمس الأربعاء 12 مايو في مطعم بحي العقربية.

 

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عدد الوفيات والاصابات

وقال الحساب الرسمي لهيئة الدفاع المدني السعودية على تويتر إن الحريق تسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، منوها إلى أنه تم نقل 6 من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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جدير بالذكر أن الحريق الذي شب في المطعم كانت نتيجة لانفجار اسطوانات الغاز، وأن الحريق تسبب في تضرر أكثر من 8 محلات تجارية مجاورة للمطعم.    

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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