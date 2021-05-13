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/630916/مقتل-وإصابة-8-في-حريق-في-مطعم-بالسعودية-صور
قالت هيئة الدفاع المدني السعودية إنه نشب حريقا أمس الأربعاء 12 مايو في مطعم بحي العقربية.
عدد الوفيات والاصابات
وقال الحساب الرسمي لهيئة الدفاع المدني السعودية على تويتر إن الحريق تسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، منوها إلى أنه تم نقل 6 من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
جدير بالذكر أن الحريق الذي شب في المطعم كانت نتيجة لانفجار اسطوانات الغاز، وأن الحريق تسبب في تضرر أكثر من 8 محلات تجارية مجاورة للمطعم.
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